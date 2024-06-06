ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британские юристы дали оценку "Роттердам+" на соответствие нормам развитых стран, - адвокат

Четверг 06 июня 2024 15:54
UA EN RU
Британские юристы дали оценку "Роттердам+" на соответствие нормам развитых стран, - адвокат Фото: британские юристы дали оценку "Роттердам+" на соответствие нормам развитых стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Специалисты в области права Великобритании – Лорд Макдональд и Тим Джеймс-Мэттьюз – по запросу стороны защиты дали оценку соответствия материалов дела "Роттердам+" нормам и правилам развитых стран.

Об этом сообщил управляющий партнер АО "Креденс" Артем Трекке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Закон и бизнес".

Копия заключения британских специалистов опубликовала специализированная газета "Юридическая практика".

"С 2017 года в Украине продолжается рассмотрение уголовного производства по делу "Роттердам+". А что было бы с этим делом в суде Великобритании? Свое мнение на этот счет высказали английские юристы", - сообщил адвокат.

По его словам, обвиняемые и сторона защиты решили понять, насколько практика работы антикоррупционных органов в Украине по этому делу соответствует нормам и правилам развитых стран. Для этого они и обратились для оценки дела к ведущим признанным специалистам в области права Великобритании.

"В течение 7 лет НАБУ и САП спорят с регулятором НКРЭКУ о законности принятого решения о порядке расчета оптовой рыночной цены электрической энергии для промышленных потребителей. А также обвиняют представителей частной компании в неправомерном влиянии на регулятора при принятии соответствующего постановления.

Сторона защиты неоднократно подчеркивала отсутствие оснований для обвинений, что подтверждалось фактом неоднократного закрытия дела двумя прокурорами САП, оставление судьями ВАКС решений о закрытии действующими», - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев