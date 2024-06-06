Британские юристы дали оценку "Роттердам+" на соответствие нормам развитых стран, - адвокат

Специалисты в области права Великобритании – Лорд Макдональд и Тим Джеймс-Мэттьюз – по запросу стороны защиты дали оценку соответствия материалов дела "Роттердам+" нормам и правилам развитых стран.

Об этом сообщил управляющий партнер АО "Креденс" Артем Трекке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Закон и бизнес ".

Копия заключения британских специалистов опубликовала специализированная газета "Юридическая практика".

"С 2017 года в Украине продолжается рассмотрение уголовного производства по делу "Роттердам+". А что было бы с этим делом в суде Великобритании? Свое мнение на этот счет высказали английские юристы", - сообщил адвокат.

По его словам, обвиняемые и сторона защиты решили понять, насколько практика работы антикоррупционных органов в Украине по этому делу соответствует нормам и правилам развитых стран. Для этого они и обратились для оценки дела к ведущим признанным специалистам в области права Великобритании.

"В течение 7 лет НАБУ и САП спорят с регулятором НКРЭКУ о законности принятого решения о порядке расчета оптовой рыночной цены электрической энергии для промышленных потребителей. А также обвиняют представителей частной компании в неправомерном влиянии на регулятора при принятии соответствующего постановления.

Сторона защиты неоднократно подчеркивала отсутствие оснований для обвинений, что подтверждалось фактом неоднократного закрытия дела двумя прокурорами САП, оставление судьями ВАКС решений о закрытии действующими», - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.