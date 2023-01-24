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Британские волонтеры погибли при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара

Фото: британские волонтеры Эндрю Бегшоу и Кристофер Парри (коллаж news.sky.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Британский волонтер Кристофер Парри и его коллега Эндрю Бегшоу погибли при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Об этом говорится в заявлении семьи Кристофера Парри, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании.

"Мы никогда не думали, что будем прощаться с Крисом, когда его ждала такая насыщенная жизнь. Он был заботливым сыном, фантастическим братом, лучшим другом для многих и любящим любимым", - говорится в заявлении его семьи.

Как рассказывает издание, 28-летнего Парри в последний раз видели, когда он уезжал из Краматорска в Соледар с 47-летним Бегшоу до потери связи в этом месяце. Свидетели говорят, что они пытались спасти пожилую женщину, когда в автомобиль попал артиллерийский снаряд.

Sky News отмечает, что Парри работал инженером-программистом, любил скалолазание, езду на велосипеде, бег и прыжки с парашютом и хотел путешествовать по миру.

"Он уехал в Украину еще в марте, в самом начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего нуждался в спасении более 400 жизней и многих заброшенных животных", - подчеркивают родные Перри.

По данным Sky News, 47-летний Эндрю был холост, но имел брата, двух сестер и семерых племянников и племянниц. Он был научным исследователем в области генетики, но с апреля прошлого года работал волонтером в Украине.

"Мы стремимся, чтобы его смерть не была напрасной. Мы среди многих родителей, которые скорбят о смерти своих сыновей и дочерей. Мы призываем цивилизованные страны мира прекратить эту аморальную войну и помочь украинцам избавить свою Родину от агрессора", - призывают родственники погибших волонтеров.

Правоохранители сообщили, что следственно-оперативные меры по розыску британцев еще продолжаются.

"Украинские власти и члены правительства в Новой Зеландии и Лондоне упорно работали, чтобы узнать больше деталей, но об обстоятельствах их смерти известно немного", - подчеркивают родные Парри.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел Британии подтвердили исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донецкой области. Напомним, 28-летний Кристофер Парри и 48-летний Эндрю Бегшоу работали над эвакуацией мирных жителей в некоторых из самых разрушенных войной районах вблизи Бахмута и Краматорска.

Позже мы писали, что "вагнеровцы" заявили, что якобы нашли тело одного из британских волонтеров. Однако заместитель начальника отдела коммуникации полиции Донецкой области Александр Полосухин сказал, что поиски еще продолжаются.

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