Британська розвідка розповіла, чому Росія стягує сили на окупований південь

Вказано, що йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном.

Також російські окупанти посилюють заходи безпеки і в Мелітополі.

"Українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви (президента України Володимира Зеленського - ред.) про майбутні наступальні операції, щоб витиснути РФ з окупованих територій це підтверджують", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці припускають, що російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, що пов'язується і з нещодавньою "інспекцією" глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, а також окупанти бояться атак, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах.

"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - підсумували в розвідці Британії.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому мешканцям тимчасово загарбаних територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

Тим часом в Генштабі розповіли, що українські бійці продовжують активну підготовку до деокупації територій, які захопили російські війська. Поки ЗСУ сконцентровані на враженні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету.

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