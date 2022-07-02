Британська розвідка назвала типи ракет, якими Росія обстрілює міста України

Як наголошується в повідомленні, аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.

"Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови", - зазначили в Міноборони Британії.

Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22. "Ця зброя ще менш точна і непридатна для нанесення точкових ударів і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні", - йдеться в повідомленні.