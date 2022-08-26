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Британська розвідка назвала причини зупинки російського наступу в Україні

Фото: російський наступ в Україні зупинився (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наступ російських військ в Україні зупинився через власні невдалі дії та запеклий опір Збройних сил України. Заяви російських офіційних осіб з цього приводу не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, 24 серпня глава російського військового відомства Сергій Шойгу повідомив Шанхайській організації співробітництва, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю скоротити втрати серед цивільного населення.

"Майже напевно це навмисна дезінформація. Наступ Росії застопорився через погані військові дії Росії і запеклий опір України", - впевнені в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, за наказом Шойгу сили, що діють в Україні, неодноразово порушували заплановані оперативні терміни. Досить імовірно, що Шойгу і президент Путін звільнили як мінімум шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед.

У день виступу Шойгу російська балістична ракета малої дальності СС-26 "Іскандер" вразила поїзд в місті Чаплине, в результаті чого, загинули щонайменше двоє дітей.

"Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона бачить військову перевагу в нанесенні ракетних або артилерійських ударів", - йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через шість місяців після початку війни становище російської армії погіршується. Росія опинилася в міжнародній ізоляції з похмурими перспективами. Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.

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