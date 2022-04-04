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Британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів

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Маріуполь, Понеділок 04 квітня 2022 01:38
Британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів Фото: місто-герой Маріуполь (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього інтервенти сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міноборони Великої Британії в Twitter.

"Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - передаються дані британської розвідки.

В оборонному відомстві зазначили, що в Маріуполі тривають запеклі бої, і російські війська намагаються взяти місто.

"Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль в центральних районах", - йдеться в повідомленні.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що після боїв за Маріуполь, а також схід і південь України у РФ не залишиться резервів для війни.

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