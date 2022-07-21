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Британська розвідка назвала найближчу мету наступу російських військ на Донбасі

Фото: російська армія спробує захопити Вуглегірську ТЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили продовжує робити невеликі атаки вздовж лінії фронту на Донбасі. Армія Росії наближаються до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської, в 50 км на північний схід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія віддає пріоритет захопленню критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції.

За даними британської розвідки, російська армія спробує прорватися до Вуглегірської ТЕС, а також набрати обертів на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорськ і Слов'янськ.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська. Найближчими цілями стануть Сіверськ і Бахмут.

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Донбас