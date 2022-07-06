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Британська розвідка назвала наступну ключову битву в битві за Донбас

Фото: Слов'янськ стане ключовим містом у битві за Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Битва за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, Росія продовжує зміцнювати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю. Північніше вона перекинула на Ізюмський напрямок більшу частину і частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявност

За останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км по головній дорозі E40 від Ізюма, зіткнувшись з надзвичайно рішучим опором українців. Російські сили зі Східної і Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно в 16 км на північ від міста Слов'янськ.

"Оскільки місто також знаходиться під загрозою з боку Центральної і Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас ", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.

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