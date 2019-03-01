Британська армія завершила очищення Солсбері від "Новачка"

Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом

Армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества "Новачок", использованного при покушении на Александра и Юлию Скрипалей. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что почти год работу над дезактивацией Солсбери проводили от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты. Всего в городе было обнаружено 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом. В частности, отравляющее вещество было найдено в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, проводившего обыск в доме Скрипаля.

"Новичок" - это, вероятно, один из самых опасных химических веществ, известных на сегодняшний день. Достаточно лишь небольшого его количества, при этом он очень быстро распространяется", - отметил генерал-лейтенант Тайрон Эрч.

Напомним, третий российский офицер ГРУ, который находился в Британии в момент отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года, прибыл в Болгарию за несколько дней до отравления предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Полиция Британии опубликовала новые видеозаписи, что связаны с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Ранее в расследовании Bellingcat было установлена личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Как отмечает издание, в поиске помог сайт военного училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Среди них был Анатолий Чепига. Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу.