Британская разведка раскрыла российскую тактику при контрнаступлении ВСУ

Как отмечается в сводке, в основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин.

По данным британской разведки, в некоторых районах плотность его минных полей указывает на то, что они, вероятно, использовали гораздо больше мин, чем предусмотрено их военной доктриной. Замедлив продвижение ВСУ, российские войска затем пытаются наносить удары по украинской бронетехнике дронами-камикадзе, ударными вертолетами и артиллерией.

"Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

В то же время глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление Украины оказалось сложным из-за противопехотных мин и других препятствий. Однако, по его словам, ВСУ поступают правильно, когда действуют осторожно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, поскольку каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.