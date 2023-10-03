Британская разведка раскрыла метод Кремля подавлять антивоенные настроения

Как отмечается в сводке, 26 сентября ВЦИОМ сообщил о результатах опроса жителей России об отношении к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

ВЦИОМ заявил, что 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

"Россия расширила законодательство об иностранных агентах после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную по поводу войны, которая отклоняется от официальной линии", - отмечают в Минобороны Британии.

Отношение жителей России к войне

По данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.

Половина хотят переговоров, но согласны на уступки ради мира лишь около 20% респондентов. По мнению респондентов, недопустимы ни при каких обстоятельствах вступление Украины в НАТО (75%), возвращение в состав Украины ОРДЛО (75%), а также Запорожской и Херсонской областей (68%).

"Иностранный агент" (иноагент) - статус, присваиваемый на территории России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Их обязали указывать свой статус в публикациях, и большинство из них это исправно делают. Статус закрывает возможности заработка на территории России, а также накладывает на иноагентов различные ограничения.