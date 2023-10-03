RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка раскрыла метод Кремля подавлять антивоенные настроения

Фото: Кремль подавляет антивоенные настроения жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль успешно используют статус "иностранного агента" в качестве инструмента манипулирования общественным мнением для поддержки антизападного и провоенного курса государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 26 сентября ВЦИОМ сообщил о результатах опроса жителей России об отношении к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

ВЦИОМ заявил, что 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

"Россия расширила законодательство об иностранных агентах после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную по поводу войны, которая отклоняется от официальной линии", - отмечают в Минобороны Британии.

Отношение жителей России к войне

По данным независимого "Левада-Центра",  поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.

Половина хотят переговоров, но согласны на уступки ради мира лишь около 20% респондентов. По мнению респондентов, недопустимы ни при каких обстоятельствах вступление Украины в НАТО (75%), возвращение в состав Украины ОРДЛО (75%), а также Запорожской и Херсонской областей (68%). 

"Иностранный агент" (иноагент) - статус, присваиваемый на территории России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Их обязали указывать свой статус в публикациях, и большинство из них это исправно делают. Статус закрывает возможности заработка на территории России, а также накладывает на иноагентов различные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины