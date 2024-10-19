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Британская разведка прогнозирует вероятное продвижение РФ в Харьковской области

Фото: британская разведка прогнозирует продвижение врага в районе Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. В Британии прогнозируют вероятное продвижение оккупантов в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается в строительстве, Россия продолжает давление на востоке Харьковской области.

"Российские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. Предположительно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола", - отмечает разведка.

В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Стоит добавить, что российские войска несколько раз пытались возобновить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.

Купянск расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинские операции в Харьковской области.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области бои идут сразу на нескольких направлениях. В частности, в районе Купянска и на севере области.

В последнее время оккупанты снова активизировались на Купянском направлении. За последние сутки там зафиксировано 23 боевых столкновений. По словам главы Харьковской ОВА, ситуация в районе Купянска постоянно меняется, россияне уже были в 4 километрах от города.

Ранее сообщалось, что в Купянске и соседних общинах расширили эвакуацию.

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