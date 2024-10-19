Британская разведка прогнозирует вероятное продвижение РФ в Харьковской области

Как отмечается в строительстве, Россия продолжает давление на востоке Харьковской области.

"Российские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. Предположительно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола", - отмечает разведка.

В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Стоит добавить, что российские войска несколько раз пытались возобновить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.

Купянск расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинские операции в Харьковской области.

скриншот deepstatemap.live