Британская разведка прогнозирует вероятное продвижение РФ в Харьковской области

Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. В Британии прогнозируют вероятное продвижение оккупантов в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечается в строительстве, Россия продолжает давление на востоке Харьковской области.
"Российские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. Предположительно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола", - отмечает разведка.
В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.
Стоит добавить, что российские войска несколько раз пытались возобновить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.
Купянск расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинские операции в Харьковской области.
скриншот deepstatemap.live
В Харьковской области бои идут сразу на нескольких направлениях. В частности, в районе Купянска и на севере области.
В последнее время оккупанты снова активизировались на Купянском направлении. За последние сутки там зафиксировано 23 боевых столкновений. По словам главы Харьковской ОВА, ситуация в районе Купянска постоянно меняется, россияне уже были в 4 километрах от города.
Ранее сообщалось, что в Купянске и соседних общинах расширили эвакуацию.
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