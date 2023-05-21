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Британская разведка объяснила изменение тактики массированных ударов России по Украине

Фото: британская разведка объяснила новую тактику ракетных атак РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия несколько сменила тактику массированных атак Украины. Теперь оккупанты стали чаще использовать разведывательные беспилотники во время ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка считает, что частые ракетные удары направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны. При этом РФ начала запускать вместе с ракетами разведывательные беспилотники, в том числе SuperCam.

"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия стала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты... Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить цикл наведения на цель", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, медленный и неэффективный процесс наведения на цели был основным недостатком оккупантов. Однако британская разведка предполагает, что дроны не смогут улучшить ситуацию, потому что они уязвимы для украинской ПВО.

Атаки России

Напомним, Россия с осени прошлого года продолжает атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Целями врага являются объекты критической и военной инфраструктуры, административные здания и обычные дома.

Оккупанты выпускают по Украине ракеты разного типа, в частности в ночь на 16 мая враг атаковал Киев аэробалистической ракетой "Кинжал". Российскую гиперзвуковую ракету сбила система ПВО Patriot, полученная Украиной от партнеров.

Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

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