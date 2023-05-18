Британская разведка объяснила запрет российским чиновникам увольняться во время войны

Кремль намерен запретить высокопоставленным чиновникам увольняться со своих постов, пока продолжается "специальная военная операция". Запрет коснется, по крайней мере, региональных чиновников, силовиков и членов влиятельной администрации президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в частном порядке многие официальные лица, вероятно, весьма скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени.

По данным британской разведки, запрет будет соблюдаться благодаря сильным намеками на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

"Помимо того, что власти обеспокоены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление пораженчества и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечают в Минобороны Британии.