Британская разведка пояснила тюремный срок Гиркину

Как отмечается в сводке, 25 января российский суд приговорил бывшего военного блогера и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы за "публичное разжигание экстремистской деятельности" в связи с его критикой ведения войны против Украины.

Гиркин воевал на Донбассе в 2014 году и некоторое время был "министром обороны" так называемой "ДНР". В 2022 году он высказался в блоге поддержку вторжения в Украину, но позже выступил с резкой критикой российского руководства и его руководства "специальной военной операцией", говорится в сообщении.

Гиркин был арестован в июле 2023 года после мятежа Пригожина, а в ноябре 2023 года он заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента России 2024 года.

По данным британской разведки, после мятежа Кремль стал более чувствительным к критике проведения им "специальной военной операции" со стороны консервативных националистов, поскольку они являются одной из немногих заслуживающих доверия альтернатив путинскому руководству.

"Приговор Гиркину является частью более широкого преследования тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, и отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", - отмечают в Минобороны Британии.

Приговор Гиркину

Напомним, 25 января российский суд приговорил Игоря Гиркина к четырем годам колонии. Его обвинили в "публичных призывах к экстремистской деятельности".

Гиркин причастен к сбитию малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом. Суд Гааги признал его виновным в уничтожении самолета и объявил в международный розыск. Россия отказывается выдавать его правосудию.

Подробнее о Гиркине читайте в материале РБК-Украина "Спусковой крючок войны". Кто такой Игорь Стрелков и за что ему дали срок в России".