RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка пояснила отмену главной части парада военных кораблей в Петербурге

Фото: Парад военных кораблей в Петербурге частично отменили (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После вторжения в Украину российские власти вынуждены отменять публичные мероприятия. В этом году не будет прохода кораблей к Кронштадту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, день ВМФ России - ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот Российской Федерации. Несмотря на популярность в 1970-х годах, мероприятие было отменено в 1980 году до 2017 года, когда Владимир Путин восстановил его как государственный праздник.

По данным британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.

"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Тем не менее, это самое громкое отмененное мероприятие, которое подчеркивает растущую тенденцию к тому, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", - отмечают в Минобороны Британии.

 

Ранее британская разведка сообщала, что большие потери техники на войне с Украиной привели к отсутствию танков в Москве на 9 мая и лишили Кремль возможности использовать парады для демонстрации военной силы.

Напомним, Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины