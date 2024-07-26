Британская разведка пояснила отмену главной части парада военных кораблей в Петербурге

Как отмечается в сводке, день ВМФ России - ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот Российской Федерации. Несмотря на популярность в 1970-х годах, мероприятие было отменено в 1980 году до 2017 года, когда Владимир Путин восстановил его как государственный праздник.

По данным британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.

"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Тем не менее, это самое громкое отмененное мероприятие, которое подчеркивает растущую тенденцию к тому, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", - отмечают в Минобороны Британии.