Британская разведка пояснила отмену главной части парада военных кораблей в Петербурге

После вторжения в Украину российские власти вынуждены отменять публичные мероприятия. В этом году не будет прохода кораблей к Кронштадту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, день ВМФ России - ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот Российской Федерации. Несмотря на популярность в 1970-х годах, мероприятие было отменено в 1980 году до 2017 года, когда Владимир Путин восстановил его как государственный праздник.
По данным британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.
"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Тем не менее, это самое громкое отмененное мероприятие, которое подчеркивает растущую тенденцию к тому, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что большие потери техники на войне с Украиной привели к отсутствию танков в Москве на 9 мая и лишили Кремль возможности использовать парады для демонстрации военной силы.
Напомним, Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах.