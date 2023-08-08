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Британская разведка пояснила, зачем Путин вооружает Росгвардию артиллерией

Фото: Путин передает Росгвардии тяжелую технику (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, который позволит оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. Эта структура должна обеспечить безопасность режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, разросшаяся организация, насчитывающая до 200 тысяч человек, Росгвардия была создана в ее современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем Путина Виктором Золотовым. Решение об усилении сил последовало за неудавшимся мятежом "Вагнера" в июне 2023 года.

По данным британской разведки, несмотря на заявление Золотова о том, что его подразделение "отлично" действовало во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-либо эффективные действия против "Вагнера": это именно та угроза внутренней безопасности, которую она должна была подавить.

"Поскольку ранее Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в Минобороны Британии.

Мятеж Пригожина

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным правителем России в 1999 году.

Люди приветствовали наемников Евгения Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. С тех пор Путин неоднократно поблагодарил свою армию и службы.

 

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Росгвардия