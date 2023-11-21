Британская разведка пояснила массированные атаки "Шахедами" и экономию Россией ракет

Как отмечается в сводке, в период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Их запускали волнами по двум направлениям - от Курска на восток и от Краснодара на юго-восток.

По данным британской разведки, одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Россия воздерживается от запуска своих лучших крылатых ракет воздушного базирования со своего парка тяжелых бомбардировщиков в течение почти двух месяцев, что, вероятно, позволяет ей накопить значительный запас этого оружия. Россия, скорее всего, применит эти ракеты, если повторит прошлогоднюю попытку уничтожить важнейшую национальную инфраструктуру Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Зимние удары

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала зимы, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели. "Россияне выжидают падения температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.

Он назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году. По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к возобновлению ракетных и дроновых ударов.

Как отмечало издание Politico, западные системы ПВО превратили Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине.