Британская разведка пояснила демонстративные репрессии Кремля против жителей России

Как отмечается в сводке, по данным российских независимых СМИ, количество обвинительных приговоров по обвинению в государственной измене на России находится на самом высоком уровне как минимум за 9 лет.

При этом за первые 6 месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, свидетельствуют данные Министерства юстиции России.

Аналогичным образом, наблюдается значительный рост обвинительных приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

По данным британской разведки, информация о приговорах иллюстрируют растущую зависимость российского правительства от принудительных и демонстративных методов сдерживания для сохранения контроля над элементами населения, которые враждебны режиму.

"До полномасштабного вторжения России в Украину режим обычно предпочитал более тонкие способы контроля инакомыслия", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны среди жителей России

Напомним, Россия ведет полномасштабную войну против Украины с 21 февраля 2022 года. Война поддерживается абсолютным большинством жителей России. По данным "Левада-Центра", войну одобряют 75% респондентов.

Как рассказал в интервью РБК-Украина Иван Преображенский, российский политический аналитик в оппозиции, категорически не поддерживают войну около 15%, часть из них уехала за границу.

Среди противников войны есть молодежь, которая понимает, что их будущее в России будет больше похоже на будни жизни в Северной Корее, если страна и дальше пойдет по этому пути. Не поддерживают вторжение и более мелкие группы населения.