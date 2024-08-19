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Британская разведка пояснила блокировку Москвой мессенджера Signal

Фото: Signal заблокирован на территории России  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти блокируют возможности коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране. Официальное обоснование заключается в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

"Некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации о вторжении Украины в Курскую область, но это крайне маловероятно", - говорится в сообщении.

Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в первую очередь Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) ФСБ.

По данным британкой разведки, в этом контексте ограничение Signal, вероятно, направлено на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму.

"Это происходит в то время, когда российское правительство запрещает независимые медиаорганизации и блокирует YouTube и службу обмена сообщениями WhatsApp. Меры направлены на усиление государственного контроля над доступом к СМИ и информации на России", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Signal - это приложение для обмена сообщениями. Все сообщения зашифрованы от устройства к устройству: Это означает, что только отправитель и получатель могут прочитать сообщение. Код Signal доступен для общественности.

 

Напомним, российские власти начали замедлять трафик в приложении для зашифрованных сообщений WhatsApp. Кроме того, в работе YouTube произошел из-за преднамеренного замедления трафика со стороны российского правительства. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года.

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