RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Фото: британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Несмотря на значительные потери, российские военные пытаются прорвать украинскую оборону на Донбассе. Но украинские защитники не сдают свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, самые активные боевые действия проходят в Донецкой и Луганской областях. Россияне несут большие потери, но не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом украинские защитники удачно отражают вражеские атаки как в Донецкой, так и в Луганской областях.

На остальных направлениях значительных сдвигов нет. Захватчики продолжают атаковать мирные населенные пункты вдоль линии фронта.

Тем временем, украинские бойцы продолжают накрывать огнем тыловые позиции и места скопления живой силы россиян.

Как сообщалось ранее, Институт изучения войны проанализировал, почему РФ не сможет захватить Донбасс до марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины