Британская разведка подтвердила выход ВСУ за линию 2014 года под Донецком
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления взломали оборону российской армии под Донецком и вышли за линию оккупации 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, который находится на старой линии контроля.
По данным британской разведки, это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.
Недавние многократные одновременные украинские атаки на Донбассе привели к прорыву обороны сил "ДНР" и Чечни, действующих в этом районе, отмечают в Минобороны Британии.
Выход за линию 2014 года
Напомним, ранее в ВСУ заявили, что украинские военные под Красногоровкой Донецкой области освободили несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.
Освободить территорию удалось благодаря хорошо подготовленному штурму, имитации действий, поддержке авиации и тяжелой технике. ВСУ уже провели разминирование определенных участков.
В ВСУ заявили, что освобождение района под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения ВСУ.
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