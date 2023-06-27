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Британская разведка подтвердила выход ВСУ за линию 2014 года под Донецком

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Украина, Вторник 27 июня 2023 09:16
Британская разведка подтвердила выход ВСУ за линию 2014 года под Донецком Фото: ВСУ освободили район под Донецком (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления взломали оборону российской армии под Донецком и вышли за линию оккупации 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, который находится на старой линии контроля.

По данным британской разведки, это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

Недавние многократные одновременные украинские атаки на Донбассе привели к прорыву обороны сил "ДНР" и Чечни, действующих в этом районе, отмечают в Минобороны Британии.

Выход за линию 2014 года

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что украинские военные под Красногоровкой Донецкой области освободили несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

Освободить территорию удалось благодаря хорошо подготовленному штурму, имитации действий, поддержке авиации и тяжелой технике. ВСУ уже провели разминирование определенных участков.

В ВСУ заявили, что освобождение района под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения ВСУ.

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