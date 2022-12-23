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Британская разведка оценила способность России увеличить свою армию

Фото: британская разведка усомнилась в способности РФ увеличить армию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президенту РФ Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Однако неясно, когда будет достигнут этот уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

По данным британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

При этом в Минобороны Британии отмечают, что остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения в то время, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".

Ранее британская разведка сообщала, что срежиссированные встречи Путина с генералами направлены на снятие с Путина ответственности за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства мобилизацией.

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Сергей Шойгу