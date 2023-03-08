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Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

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Среда 08 марта 2023 13:29
Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах Фото: британская разведка обновила карту боев в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются продолжать наступать на востоке Украины, однако наши защитники дают им достойный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. В частности, наступления оккупантов в районах Бахмута, Каменки, Авдеевки, Марьинки, Орехово-Василовки и Дубово-Василовки Донецкой области завершились безуспешно. Так, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Захватчики также проводят штурмы в направлении Стельмаховки в Луганской области, однако ВСУ сохраняют контроль над селом. Также продолжаются бои в направлении Макеевки-Невского и Куземивки-Новоселевского.

Кроме того, россияне уже несколько недель атакуют на Лиманско-Купянском направлении.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные готовятся к контрнаступлению и обороняют Бахмут.

По данным британской разведки, россияне решают, где попытаться проводить наступление.

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