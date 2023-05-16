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Британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине

Фото: британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Благодаря этому получилось возобновить линию снабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

По данным разведки, "вагнеровцы" все еще продолжают свое наступление в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинским военным удалось добиться тактического успеха, стабилизировав фланги.

Украинцам удалось оттеснить армию РФ к северо-западу от города. Это позволит нашим военным восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки.

Также ВСУ сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс. Там идет оборона вокруг города Часов Яр.

Фото: карта боевых действий

Напомним, 15 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.

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