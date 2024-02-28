Британская разведка назвала важное последствие для Кремля вторжения в Украину

Как отмечается в сводке, Россия почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, имеющий решающее значение для внутренней безопасности и экономики.

По данным британской разведки, ресурсы, которые Россия выделила на Украину, и ее неспособность добиться военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию России как гаранта региональной безопасности. Нарушение Россией суверенитета Украины повысило вероятность угрозы безопасности со стороны самой России. Спад российской экономики и риск вторичных санкций усилили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от России.

В ответ на эти тенденции государства бывшего Советского Союза активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических отношений и отношений в области безопасности, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

"Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", - отмечают в Минобороны Британии.

Подальше от Москвы

Напомним, одной из последних неудач Кремля стало то, что Армения заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирующую роль играет Россия.

Как заявил премьер-министр Пашинян, поскольку договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах.

Пашинян раскритиковал российские власти, заявив, что несколько месяцев назад Москва "открыто призвала армянское население свергнуть власть". Он считает, что пропаганда РФ против него не уменьшается.

Казахстан, который опасался российского вторжения, выстраивает свои отношения с Пекином и получил от Китая гарантии территориальной целостности.