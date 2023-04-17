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Британская разведка назвала регионы Украины с наибольшей минной опасностью

Фото: очистить территорию Украины от мин можно будет за 10 лет  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ежедневно в Украине продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими территориями являются Херсонская и Харьковская области: территории, ранее оккупированные Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских на минах.

С начала вторжения было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами, причем в каждом восьмом случае пострадал ребенок.

"Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, с момента деоккупации населенных пунктов Херсонской области саперы обследовали 27 тысяч гектаров. На этих территориях было обнаружено и обезврежено 55,7 тысячи взрывоопасных предметов.

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