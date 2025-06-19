Британская разведка назвала плюсы и минусы для Путина от бомбежек Израилем Ирана

Как отмечается в сводке, ситуация также создает стратегические риски, связанные с партнерством России с Ираном и поставками военной техники.

Нет формальных обязательств России перед Ираном

Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в конфликте с Израилем. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное между Москвой и Тегераном в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в сферах обороны и безопасности, но не содержит пункта о взаимной военной защите.

Это отличается от договоров, которые Россия заключила с КНДР и Беларусью, где предусмотрены более конкретные обязательства, говорится в сообщении Минобороны Британии.

Россия видит политическую выгоду в эскалации

По данным британской разведки, Москва почти наверняка рассматривает конфликт как способ переключить международное внимание с войны против Украины. В условиях затянувшегося конфликта с Киевом это может быть воспринято как стратегическое преимущество на дипломатическом уровне.

"Тем не менее, выигрыш в информационном поле не компенсирует потери в области снабжения", - говорится в сводке.

Угроза будущим поставкам иранского вооружения

Продолжение конфликта, скорее всего, негативно скажется на будущих поставках иранского вооружения на Россию. Иран уже поставлял Москве большое количество барражирующих беспилотников, поддерживал местное производство российских дронов и обеспечивал артиллерийскими боеприпасами, говорится в сообщении.

"Если напряженность продолжит расти, Россия может столкнуться с серьезным дефицитом стратегического иранского вооружения, необходимого для продолжения войны в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.