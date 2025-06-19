Британская разведка назвала плюсы и минусы для Путина от бомбежек Израилем Ирана

Текущий вооруженный конфликт между Израилем и Ираном представляет для России одновременно проблемы и перспективы. Москва может использовать напряженность в регионе, чтобы отвлечь внимание от собственной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, ситуация также создает стратегические риски, связанные с партнерством России с Ираном и поставками военной техники.
Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в конфликте с Израилем. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное между Москвой и Тегераном в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в сферах обороны и безопасности, но не содержит пункта о взаимной военной защите.
Это отличается от договоров, которые Россия заключила с КНДР и Беларусью, где предусмотрены более конкретные обязательства, говорится в сообщении Минобороны Британии.
По данным британской разведки, Москва почти наверняка рассматривает конфликт как способ переключить международное внимание с войны против Украины. В условиях затянувшегося конфликта с Киевом это может быть воспринято как стратегическое преимущество на дипломатическом уровне.
"Тем не менее, выигрыш в информационном поле не компенсирует потери в области снабжения", - говорится в сводке.
Продолжение конфликта, скорее всего, негативно скажется на будущих поставках иранского вооружения на Россию. Иран уже поставлял Москве большое количество барражирующих беспилотников, поддерживал местное производство российских дронов и обеспечивал артиллерийскими боеприпасами, говорится в сообщении.
"Если напряженность продолжит расти, Россия может столкнуться с серьезным дефицитом стратегического иранского вооружения, необходимого для продолжения войны в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабный авиационный удар по территории Ирана. Целями атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой, ракетные установки и военные базы. Израиль нейтрализовал систему ПВО Израиля и продолжает бомбить военные объекты.
СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет планам удара по Ирану, но пока не отдал окончательного приказа.
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