Британская разведка назвала новые методы кремлевской цензуры перед выборами в РФ

Кремлевский режим продолжает усиливать цензуру в России в преддверии президентских выборов. Москва хочет избежать публичных обсуждений войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В середине октября Министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "отрицательных политических, экономических и социальных тенденций" в РФ.

Разведка считает, что это очередной шаг ограничения информационного пространства в России. По мнению разведчиков, в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет способствовать тенденции формирования российской политики в "эхокамере".

"Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" в преддверии предполагаемой кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", - говорится в сводке.

Цензура в России

Напомним, россияне до сих пор не признали, что начали против Украины захватническую войну. Они называют ее "специальной военной операцией".

Кроме того, в России жестко контролируют высказывания о войне против Украины. За распространение правдивой информации могут наказать штрафом, арестом и даже заключением.

Так, к примеру, суд в Москве вынес приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Его приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".