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Британская разведка назвала цель российского наступления в Авдеевке

Фото: Авдеевский коксохим стал целью наступления российской армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия в ходе наступления подошла к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его захват сильно затруднит снабжение сил ВСУ в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские войска продолжили атаки на села, прилегающие к городу Авдеевка Донецкой области, который они пытается окружить с помощью клещей. За Авдеевку ведутся бои уже почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, обширному промышленному комплексу, производящему кокс и различные химикаты, занимающему ключевую тактическую позицию к северу от города.

Завод доминирует над главной дорогой, ведущей в Авдеевку, и, если российские войска захватят его, поставки в город станут для Украины более трудными. "Однако промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонительное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление на Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку 10 октября. В ходе штурма российские войска несут огромные потери, но продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения.

В последние несколько дней российские войска снова активизировались под Авдеевкой. Сейчас очень "жарко" в районе промзоны.

Ранее в материале РБК-Украина эксперты объясняли, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.

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Российская ФедерацияАвдеевка