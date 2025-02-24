Британская разведка назвала главную черту российской армии после трех лет войны

Как отмечается сводке, предшествующие вторжению попытки создать современные профессиональные силы, способные проводить сложные операции, были сведены на нет существенными потерями.

"Потери личного состава России в размере более 860 тысяч убитых и раненых подорвали качество российских сил. Большинство личного состава, в настоящее время служащего в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для продвижения вперед, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия потеряла не менее 3750 основных боевых танков и 8400 бронемашин. Большие запасы танков и бронемашин, наследие Советского Союза, были единственным средством для России восполнить эти крупные потери.

"Несмотря на потери, понесенные ее сухопутными войсками, российские войска смогли оказывать постоянное давление на украинскую оборону. Территориальное продвижение России в Украине ускорилось в 2024 году, хотя в начале 2025 года замедлилось. Продолжающиеся атаки подкреплялись терпимостью российского руководства к потерям и количественным превосходством сухопутных войск России по сравнению с Вооруженными силами Украины", - отмечаю в Минобороны Британии.