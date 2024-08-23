Британская разведка назвала численность остатков "Вагнера" через год после гибели Пригожина

Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз. Остатки находятся в Беларуси и в Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, сегодня первая годовщина смерти нескольких ключевых лидеров группы "Вагнера", включая ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уктина, которые погибли в авиакатастрофе, почти наверняка из-за взрыва на борту. С тех пор группа "Вагнера" становилась все более раздробленной, и многие выжившие высокопоставленные деятели покинули группу.
Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России, вероятно, в составе ЧВК "Редут" минобороны России, которой было поручено сформировать отряды "добровольческого корпуса" для войны в Украине.
Александр "Ратибор" Кузнецов, бывший командир 1-го штурмового отряда группы "Вагнера", присоединился к отряду чеченского "спецназа" "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, бывший командир 3-го штурмового отряда "Вагнера" возглавил в мае 2024 года подразделение "Восток-V".
По данным британской разведки многочисленные ветераны "Вагнера" последовали за этими и другими бывшими лидерами "Вагнера", выйдя из группы.
"По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа 2023 года, погибли десять человек. Среди пассажиров был Евгений Пригожин.
Тогда же британская разведка прогнозировала, что гибель Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на группу "Вагнера".