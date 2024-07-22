Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

"Весьма вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.