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Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

Фото: в Украину направили 30 тысяч сотрудников Росгвардии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большая часть личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

"Весьма вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным, британской разведки, Министерство обороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами. В феврале 2023 года военное ведомство России создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служили в многочисленных иррегулярных подразделениях.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на основе внутренних войск РФ. Точная численность Росгвардии не разглашается, но по оценкам экспертов, она составляет около 340 тысяч человек

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