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Британская разведка назвала численность группы "Вагнера" на фронте

Фото: повар Путина собрал армию из 50 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Численность так называемой ЧВК "Вагнера" на российско-украинском фронте достигает 50 тысяч человек. Частично ЧВК финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным госреестра РФ, военизированная группа "Вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо на 27 декабря 2022 года. Группа объявила свою основную деятельность "консалтингом в области управления"; о военной службе не упоминалось.

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера", отмечается в сообщении.

В Минобороны Британии, частные военные компании (ЧВК) остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался в основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, в состав "Вагнера" входит 50 тысяч человек в Украине и группа "стала ключевым компонентом украинской кампании".

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию",- отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом.

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