Британская разведка дала оценку применения Москвой "космической пехоты" в Курской области

Как отмечается сводке, согласно отчету российского расследовательского издания "Важные истории", одним из подразделений, развернутых для защиты от украинского вторжения в Курскую область, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС). Мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчиняется группировке войск России "Север".

Сообщается, что в состав мотострелкового полка, укомплектованного ВКС, входят те, кто ранее занимал специальные должности, такие как операторы РЛС раннего предупреждения и в полках тяжелых бомбардировщиков дальней авиации.

По данным британской разведки, отвлечение людей с этих ранее высокоприоритетных областей свидетельствует о сохраняющейся нехватке личного состава. Их используют не по назначению и в качестве пехоты, что может снизить возможности России по возвращению территории в Курской области.

"Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержания своего подхода к массовой изнурительной войне против Украины. Высокие показатели потерь, возникающие в результате этого, означают, что России необходимо постоянно пополнять личный состав пехоты на передовой, что почти наверняка продолжит ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким потенциалом", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, украинские войска начали операцию в Курской области 6 августа. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на 20 августа украинские войска контролируют 93 населенных пункта в Курской области.

Источник РБК-Украина в военно-политическом руководстве сообщил что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября. Однако их задача - сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе.