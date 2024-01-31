В Британии призывают быстрее передать Украине деньги Абрамовича за продажу "Челси"

В парламенте Британии призывают правительство ускорить процедуру передачи Украине замороженных 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов) от продажи футбольного клуба "Челси". Ранее этот клуб принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление было сделано в комитете Палаты лордов по европейским вопросам парламента Великобритании. Члены комитета назвали "непонятным" то, что правительство до сих пор не направило деньги Украине почти через два года после того, как была согласована продажа.

"Невыполненное обещание, которое Абрамович дал во время продажи ФК "Челси", плохо отражается на нем и правительстве из-за того, что они не настаивали на более обязательных обязательствах. Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги для быстрого выхода из тупика, чтобы Украина могла получить столь необходимую, обещанную и давно ожидаемую помощь", - заявил глава комитета Питер Рикеттс.

В Министерстве иностранных дел Британии подчеркивают, что деньги от продажи "Челси" остаются замороженными на банковском счете из-за спора между Романом Абрамовичем и правительством относительно того, как именно эти деньги можно потратить.

Ожидается, пока независимые эксперты создают фонд для управления и распределения этими деньгами. Затем нужно будет подать заявку на лицензию, чтобы перевести средства в фонд.

Как отмечает издание, спор заключался в том, что Абрамович хочет, чтобы деньги пошли "всем жертвам конфликта в Украине и его последствиям", а британское правительство настаивает, чтобы деньги были потрачены именно на гуманитарные цели в Украине.

Что известно о продаже Абрамовичем "Челси"

Следует отметить, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 и отметил, что изъятые средства пойдут в фонд помощи Украине.

В мае российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов. Но, как известно, деньги от продажи ФК до сих пор не поступили в Украину.