В Британии впервые запустили космическую миссию

Модифицированный самолет "Боинг-747" незадолго до полуночи по Гринвичу взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна вывести на орбиту 9 спутников.

Если все пойдет по плану, этот первый запуск с британской территории станет важной вехой в развитии космической индустрии страны.

Примерно через час после взлета на высоте 10,5 км над Атлантическим океаном недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри будет выпущена ракета LauncherOne, которая за 10 минут выведет гражданские и военные спутники преимущественно британского производства на низкую околоземную орбиту (примерно 550 км).

Предполагается, что этот старт станет пятым успешным запуском Virgin Orbit: предыдущие состоялись с января 2021 года по июль 2022 года из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния).

Напомним, ранее сообщалось, что цены на билет для полета с компанией Virgin Galactic составляют 450 тысяч долларов. При этом треть от этой суммы нужно внести сразу авансом.

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