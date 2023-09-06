В Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине: пришлют ли замену

Министр обороны Британии Грант Шеппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Он отметил, что это могло произойти "в военной зоне".

При этом Шеппс подчеркнул, что Британия не предоставит замену уничтоженному танку.

Что этому предшествовало

Вчера в сети появилось видео, на котором видно как танк, похожий на Challenger 2, горит.

Источники СМИ в оборонном ведомстве сообщали, что танк мог взорваться на мине, что повлекло за собой пожар в заднем топливном баке.

При этом отметим, что танк обладает очень хорошей защитой. А источник BBC в одном из западных оборонных ведомств отметил, что экипаж из четырех человек выжил.

Challenger 2

Британия была одной из первых стран, которая присоединилась к танковой коалиции, созданной Украиной. Британцы предоставили украинским защитникам танки Challenger 2. Известно, что ВСУ получили 14 единиц этой техники.

Эти танки могут поражать цели на расстоянии до 10 км, имеют ночной прицел и лазерный дальномер.

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