В Британии назвали самые стрессовые профессии: кто в списке

В Великобритании провели исследование, показавшее наиболее стрессовые профессии, оказывающие серьезное влияние на психическое здоровье сотрудников из-за высоких уровней ответственности, эмоциональной нагрузки и длительных рабочих дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Согласно результатам исследования такими профессиями оказались: полицейские, социальные работники и медсестры.

Полицейские занимают первое место в рейтинге. Приблизительно 6,5% из 169 231 офицера сообщают о проблемах с психическим здоровьем, вызванных их работой. Это вдвое превышает уровень других профессий, а стресс у полицейских превышает средний показатель по стране на 242% . Высокая ответственность, риски и постоянное взаимодействие с публикой приводят к отрицательному влиянию на эмоциональное состояние.

На втором месте находятся социальные работники . Около 6100 на 100000 нынешних или бывших социальных работников отметили, что работа стала причиной стресса или депрессии. Социальная работа также включает постоянное взаимодействие с людьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, что делает эту профессию эмоционально изнурительной.

Третье место заняли специалисты по вопросам социального обеспечения и жилья , с показателем 1 900 на 100 000 жителей. По статистике, почти двое из пятидесяти человек сообщают о стрессе и тревоге, вызванных работой.

Исследование было проведено экспертами Claims.co.uk, платформой, специализирующейся на юридических услугах и консультировании по травмам на работе и компенсационных претензий. Они анализировали правительственные данные о психическом здоровье, стрессе и тревоге, связанных с профессиональной деятельностью.

"Такие факторы как долгий рабочий день, высокая ответственность и публичные роли, похоже, вносят значительный вклад в негативное влияние на психическое здоровье работника", - пояснил пресс-секретарь платформы.

Для сравнения, наименее стрессовые профессии в Великобритании – это бухгалтеры, менеджеры по начислению зарплат и работники бухгалтерии.

Великобритания и помощь украинским беженцам

После начала полномасштабной фазы войны РФ против Украины, тысячи украинцев нашли убежище в Великобритании. Британское правительство запустило программы поддержки беженцев, в частности Homes for Ukraine, что позволило местным жителям предоставлять жилье украинским переселенцам. Беженцы получают доступ к рынку труда, социальной помощи и медицинским услугам.

Великобритания также активно поддерживает интеграцию беженцев, предлагая языковые курсы и программы адаптации. Пока значительная часть украинцев продолжает строить новую жизнь в стране, однако многие надеются на возвращение домой после завершения войны.