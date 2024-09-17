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В Британии отметили важность совместного производства истребителей с Италией и Японией

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул важность совместной с Италией и Японией программы производства истребителей. Это заявление прозвучало после предположений, что его новое правительство может отказаться от участия в этой схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стармер находится в Риме с официальным визитом, где встретился с итальянской коллегой Джорджией Мэлони. Переговоры касались вопросов обороны, включая участие двух стран в Глобальной боевой воздушной программе (GCAP), известной в Британии как Tempest.

"Мы согласились с жизненно важными нашими совместными оборонными программами, включая GCAP, для наших общих интересов национальной безопасности и соответствующего потенциала оборонной промышленности, и мы приветствуем постоянный прогресс, которого мы достигаем", - говорится в совместном заявлении лидеров после встречи.

На фоне спекуляций о том, что участие Британии в GCAP может быть приостановлено во время обзора обороны, Стармер в июле подчеркнул важность программы, но не гарантировал дальнейшего участия.

В понедельник Стармер сказал, что этот проект упоминался "несколько раз сегодня", когда он также встречался с главой оборонной фирмы Leonardo (LDOF.MI), которая участвует в проекте истребителя GCAP и которая в понедельник объявила об инвестициях в размере 574,50 миллионов долларов в свой бизнес в Великобритании.

Как сообщалось ранее, до конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности.

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