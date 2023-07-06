Британия сменит посла в Украине: кто получил должность

"Мартин Харрис был назначен послом Великобритании в Украине вместо Мелинды Симмонс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она перейдет на другое назначение на дипломатическую службу.

В правительстве Великобритании сообщили, что Харрис вступит в должность в сентябре 2023 года.

Как отреагировал на это Мартин Гаррис

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства по поддержке правительства и народа Украины в их защите своей страны и наших общих ценностей", - говорится в заявлении.

Он добавил, что отношения Великобритании с Украиной никогда не были такими крепкими и страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Что известно о Гаррисе

Родился в 1969 году в городе Эдинбург, Шотландия. С 1991 года сотрудник Министерства иностранных дел и по делам МИД Великобритании. С 1999 по 2003 гг. руководил программой технической помощи Российской Федерации в посольстве Великобритании в Москве.

В 2003 году был направлен в Киев в качестве Генерального Консула и заместителя Главы Миссии Великобритании. В апреле 2014 года Мартин Харрис вступил в должность Министра и заместителя Главы Миссии Великобритании в Москве.