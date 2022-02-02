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Британія заявила про загрозу посилення присутності РФ у Латинській Америці

Автор: Артур Родивилов

Британська влада уважно спостерігає за діями Росії в країнах Латинської Америки. Лондон стривожений посиленням російської присутності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на поставлене в дистанційному форматі питання про те, як Лондон сприймає зміцнення зв'язків РФ з Венесуелою, Кубою і Нікарагуа, заступник Міністра оборони Британії Джеймс Хіппі зазначив, що політика Москви в Латинській Америці "викликає серйозну стурбованість" на Заході.

"Російська присутність в регіоні незаперечна, мова йде про осмислену політику", - сказав Хіппі.

При цьому він підкреслив, що ситуація, що складається, "становить особливу загрозу" для британських союзників, в першу чергу для США. Заступник міністра оборони додав, що наявність російських баз в Латинській Америці в нинішні часи "не є чимось неможливим", враховуючи динаміку того, що відбувається.

Крім того, Хіппі окремо зупинився на діях Росії в Північній Африці і на Близькому Сході.

"Я думаю, що відбувається щось більш страшне. Якщо ви подивитеся на присутність Росії в Порт-Судані, в сирійському Тартусі і на стійке бажання Росії мати порт на північному узбережжі Лівії, то вимальовується трикутник, кожна вершина якого спрямована в бік Суецького каналу", - сказав він.

Нагадаємо, помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив переговори країни з Росією. Зазначив, що Штати готові до рішучої відповіді, якщо Кремль вдасться до розташування військ на території Латинської Америки.

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