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Британия применит технологии виртуальной реальности для обучения украинских военных

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Лондон, Среда 21 июня 2023 17:18
Британия применит технологии виртуальной реальности для обучения украинских военных Фото: Британия применит технологии виртуальной реальности для обучения украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Обучение украинских солдат в Британии будут проводить при помощи технологий виртуальной реальности.

Об этом заявил министр транспорта Британии Марк Харпер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, в ходе тренировок солдат украинских ВМС будут задействованы гарнитуры виртуальной реальности, чтобы “отработать реальные сценарии”.

Также украинцам профинансируют участие в трехлетней стажировке на британских контейнеровозах и других крупных судах.

"Наша поддержка Украины и ее народа непоколебима, и мы не позволим отвратительным действиям России подорвать прекрасную репутацию Украины в таких областях, как мореплавание. Делясь всемирно известным опытом Британии в области авиации и мореплавания, мы твердо намерены обеспечить восстановление транспортной системы Украины после незаконного вторжения", - подчеркнул Харпер.

Минтранспорта Британии также займется тренировками украинских авиадиспетчеров, добавил министр.

Новая помощь от Британии

Напомним, сегодня, 21 июня, премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

Вместе с этим Британия новый технологический мост с Украиной для содействия инвестициям и талантам, а также поддержки "зеленой" энергетики и не только.

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