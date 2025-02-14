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Британия ввела новые санкции против России: кто попал в список

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Британии ввело новые санкции против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

Согласно документу, под санкции попали:

  • заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
  • сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки - Артем;
  • директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимир Селин.

Также в список ограничительных мер вошли завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".

Отмечается, что физические и юридические лица попали под санкции из-за выгоды или поддержки правительства России путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.

 

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения в Украину международное сообщество ввело многочисленные санкции против Российской Федерации. Эти ограничения охватывают различные сферы, включая финансовый сектор, энергетику, транспорт и оборону. Несмотря на значительное экономическое давление, Россия продолжает получать доходы, достаточные для финансирования военных действий.

Между тем как рассказала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, Европейская комиссия уже готовит новые санкционные пакеты против России, которые будут касаться импорта ископаемого топлива.

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