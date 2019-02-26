Британія заплатить ЄС мільярди євро навіть у разі Brexit без угоди

Британія в останні дні переговорів по Brexit представить виконавчий наказ

42 млрд евро)The Telegraph.

Британское правительство в последние дни переговоров по Brexit представит исполнительный приказ.

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал возможность переноса соглашения по Brexit до 2021 года. По его словам, и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр являются инициаторами переноса.

Отметим, по словам Терезы Мэй, британский парламент до 12 марта проголосует за выход из ЕС. Мэй подчеркнула, что ее команда провела встречи в Брюсселе, чтобы обеспечить такие изменения, которые, по мнению законодателей, нужно пройти.

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которая призвала правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.