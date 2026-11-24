Британия закупила для украинских ударных дронов сотни тонн взрывчатки, которую выдавали за более мощную, чем C4. Однако в ее составе не было главного компонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Торговец оружием Райан Моррис из штата Пенсильвания получил от Министерства обороны Британии контракты на поставку сотен тонн нового типа C4. В рекламных материалах его называли мощнее обычных версий.

Но расследование показало, что на самом деле это гораздо более дешевая коммерческая взрывчатка. В ней не нашли ни одного следа RDX - главного компонента обычного военного C4.

Сделки продолжались несколько лет и включали контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов. Сами соглашения заключало ключевое закупочное ведомство Британии, отвечающее за вооружение для Киева.

По мнению журналистов, эти контракты показали серьезные пробелы в системе ускоренных оборонных закупок страны. Они вызывают вопрос о том, как Минобороны проверяет поставщиков, контролирует поставки оружия и заботится о безопасности людей, работающих с ним.

Что не так с документами на взрывчатку

Компания Морриса Tripwire South LLC передавала британскому Минобороны паспорта безопасности на продукт. В этих документах утверждалось, что взрывчатка "EDC-4" содержит RDX.

В то же время в паспортах не было тех предупреждений по безопасности, которые обычно есть для коммерческой взрывчатки. Именно такую взрывчатку отправляли в поставках.

Британия раз за разом отправляла многотонные партии этого материала с теми же документами прямо в зону боевых действий в Украине. По данным журналистов, это могло угрожать жизни людей, работавших с опасным грузом.

" Это просто ошеломляет. Минобороны потенциально поставило под угрозу жизнь сотен украинских военных и потратило миллионы денег британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не была той, что заявлял поставщик. Главный вопрос, на который Минобороны до сих пор не смог ответить, - почему " , - заявил парламентарий от округа Танбридж-Уэллс Майк Мартин.

Что говорят Моррис и Tripwire

Моррис и его компания через юристов из компании Greenwoods утверждают, что, как им изестно, любая партия EDC-4, поставленная в Британию, содержала RDX. По их словам, продукт рекламировался честно.

Также в компании заявили, что EDC-4 для нее производил другой завод.

Они отвергают обвинения в предоставлении недостоверной информации по безопасности и угрожают подать в суд за публикацию расследования.

" Нет никакой опасности безопасности, никаких сбоев в работе продукта, никаких убытков для Минобороны, и жалоб от клиентов тоже не было " , - заявили в Tripwire.

Но собственные анализы, проведенные британским Минобороны после первой поставки EDC-4, не обнаружили никакого RDX во взрывчатке, пишут СМИ. В Tripwire же утверждали, что их продукт - это особая смесь из RDX и более дешевого и доступного ингредиента PETN.

Отмечается, что в последние годы в мире наблюдается острая нехватка RDX и C4 из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.