Британия запретила юристам консультировать российские компании по деловым сделкам

Так, с сегодняшнего дня британским юристам будет запрещено консультировать российские компании по определенным деловым сделкам. Это последний шаг, направленный на экономическое отсечение Москвы.

Британские чиновники заявили, что санкции могут повлиять на способность России получать юридические консультации по всем вопросам - от торговых сделок между глобальными корпорациями до международного денежного кредитования.

Министерство юстиции Британии, объявившее о введении ограничений, заявило, что Россия в значительной степени зависит от западных стран в плане юридической экспертизы.

Ранее Великобритания экспортировала российским предприятиям юридические услуги на сумму около 56 млн фунтов стерлингов в год.

Санкции Британии против России

С самого начала вторжения в Украину Британия ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения попали сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

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