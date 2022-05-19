Британія вводить санкції проти російських авіакомпаній

Великобританія посилює економічний тиск на Росію через війну в Україні. В четвер, 19 травня, Британія оголосила про нові економічні санкції проти російського авіаційного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд .

Відзначається, що у список потрапили державний "Аерофлот", а також компанії "Уральські авіалінії" і "Росія".

Тепер російські авіаперевізники не зможуть продавати свої невикористовувані посадочні місця в аеропортах Великобританії. Це не дозволить Росії заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свій варварський напад на Україну, ми будемо продовжувати атакувати російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми подбаємо про те, щоб вони не могли перевести в готівку свої вигідні посадочні місця в наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну: ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.