Британія вводить посаду уповноваженого щодо торгівлі з Україною

Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)

Влада Великобританії вводять посаду спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною. Така посада з'явиться в рамках нового договору про двостороннє співробітництво між країнами, який мають підписати представники країн.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" повідомила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Британія відтепер матиме спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною баронесу Мейер. Це є ще одним свідченням важливості, яку ми надаємо нашій двосторонній економічній співпраці", - зазначила вона.

Сіммонс також пояснила зміст нового "Договору про політичне співробітництво, вільної торгівлі та стратегічне партнерство", який має бути укладений між Великобританією та Україною на цьому тижні.

"По-перше, він підкреслює наші спільні цінності. Обидві країни зобов'язуються відстоювати демократичні принципи, права людини та основні свободи, а також міжнародний правопорядок, який зберігає світ. Одним з принципових пунктів, зафіксованих у документі, є повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - написала вона.

Раніше РБК-Україна писало, яких результатів очікує МЗС України від візиту Володимира Зеленського в Британію.

Нагадаємо, Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня відвідають з офіційним візитом Великобританію. Серед іншого, заплановані переговори президента з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном.