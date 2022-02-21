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Британія може ввести санкції проти РФ у разі кібератак на Україну, - глава Міноборони

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Лондон, Понеділок 21 лютого 2022 19:13
Британія може ввести санкції проти РФ у разі кібератак на Україну, - глава Міноборони Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія готова ввести санкції проти Росії у разі її нових кібератак на Україну. Крім того, якщо Москва зробить аналогічні дії проти британського кіберпростору, то Лондон готовий відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса.

"Ми будемо мати на увазі цей варіант", - сказав Уоллес, відповідаючи на питання депутатів про можливість введення санкцій проти Росії в разі її кібератак проти України.

Глава Міноборони додав, що Британія готова почати кібератаки на Росію, якщо Москва націлиться на британські комп'ютерні мережі після вторгнення в Україну.

"Я солдат - мене завжди вчили, що найкращий захист - це напад", - підкреслив Уоллес.

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язок попередила українців про можливість нових кібератак на сайти державного сектора, банки і оборонних відомств.

Зазначимо, 15 лютого на Україну була здійснена найбільша в історії кібератака. У США повідомили, що до неї причетні спецслужби Росії.

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